Sabakoe klaar voor welkomstparty Kerst Owru Yari Suriname Tour

PARAMARIBO, 25 dec – De populaire kasekogroep Sabakoe uit Nederland is helemaal klaar voor de Kerst en Welkomstparty op 26 december, Tweede Kerstdag in Suriname. Het welkomstfeest is dit jaar niet op de pier van Hotel Torarica, maar in Utopia Heritage aan de Antondragtenweg. Dit op speciaal verzoek van de fans.

“Het wordt een leuke en gezellige avond. In de line-up zijn ook Kankantrie, 010 Kawinaband uit Rotterdam, Naks Kawina Loko en DJ Blankie meer bekend als Mr Candle Light uit Amsterdam”, vertelt voorzanger Steven Maayen.

De Kerst Owru Yari tour van Sabakoe is volgens Maayen dit jaar wederom een succes te noemen. “We zijn volgeboekt. Ook dit jaar heeft de groep heel veel mensen moeten teleurstellen”, benadrukt de voorzanger.

De nieuwe song van de groep ‘N’a Porti Fowru’ is ook een hit in Suriname geworden. Maayen zegt niets anders te hebben verwacht. “Ik ben altijd positief ingesteld. We leveren kwaliteit en besteden ook veel aandacht aan onze muziek. Sabakoe is niet meer weg te denken uit de kaseko muziekwereld zowel in Suriname als in Nederland. Dit is ook te merken aan de vele boekingen. Onze agenda is vol tot 2020.