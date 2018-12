Owru Yari Warming-Up Party zaterdag 29 december Rijswijk

RIJSWIJK, 25 dec – Voor we echt afscheid van het oude jaar nemen gaan we op de laatste zaterdag van het jaar nog 1 keer helemaal los en opwarmen voor Owru Yari op onze gezellige OWRU YARI WARMING-UP PARTY zaterdag 29 december van 23.00u – 04.00u in de Sir Winston Club te RIJSWIJK!

Iedereen is dan in een oud-op-nieuw stemming en daarom wordt het extra gezellig op het laatste feestje van het jaar met de populaire live band *2-REMEMBER! Ook onze vaste DJ’s *SENZY & *MEO MANIA zijn van de partij. Special guests zijn de dames van de nieuwe formatie: *CYA MUSIC! Dit mag je niet missen!!

*** LET OP: Alle Early Bird kaarten zijn nu UITVERKOCHT!! Gelukkig zijn er nog ‘gewone’ PRE-SALE tickets van €15 en GROEPSTICKETS van €65 voor 5 personen. Deze gaan hard dus haal ze vandaag nog via http://carifesta.eventbrite.nl | OP=OP! *** Poort is €20

EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL met of zonder flessen op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

OWRU YARI WARMING-UP PARTY

Zaterdag 29 december 2018

Sir Winston Club Rijswijk

Muziek: 2-REMEMBER – CYA MUSIC – SENZY – MEO MANIA

23.00u – 04.00u

Toegang: 18+

Surinaamse catering aanwezig: by ROYAL JAVA FOOD!

Mis dit niet en bestel tijdig je kaarten hier op Eventbrite.

Meer info: 010-2151770 | www.carifesta.nl