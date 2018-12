‘Alleen ontslag van alle douaniers kan corruptie in douanekorps Suriname oplossen’

PARAMARIBO, 25 dec – Een ex-douaneambtenaar heeft in de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) keihard uitgehaald naar het douanekorps in Suriname. De ex-douanier deed een boekje open over corruptiepraktijken die al decennialang zouden plaatsvinden binnen het korps. De persoon in kwestie geeft aan dat corruptie in het douanekorps dermate is geïnstitutionaliseerd dat alleen het ontslag van alle douaniers deze dienst nog gezond kan maken

De oud-gediende douaneambtenaar, die zegt zelf ‘geen koekje’ te zijn, komt met zware beschuldigingen in de krant en geeft aan dat vrijwel elke douaneambtenaar op de één of andere manier betrokken is bij ongeoorloofde praktijken of foute collega’s de hand boven het hoofd houdt. Volgens de oud-ambtenaar is het douanekorps van Suriname het meest corrupte korps van de regio geworden.

Joyce de Vlugt, voorzitter bij de Douanebond in Suriname, ontkent stellig dat douaniers zich bezig houden met ‘onfrisse zaken’. “Als er bewijzen zijn moet men met de bewijzen op tafel komen”, zegt ze tegen de krant.