VIDEO: Helikopter strooit met geld boven dorp in Suriname?

PARAMARIBO, 25 dec – Op social media en via WhatsApp wordt een filmpje verspreidt waarin te zien is hoe een helikopter geld boven een dorp in Suriname lijkt te strooien. Volgens bewoners gaat het om een helikopter van Bravo, de roepnaam van Ronnie Brunswijk.

De helikopter zou volgens locals al sinds gisteren hiermee bezig zijn. In het filmpje is te zien hoe een laagvliegende helikopter boven het dorp cirkelt en er geld uit gegooid wordt. Ook is te zien en te horen hoe mensen rennen om het geld op te vangen of op te rapen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat dit plaats vindt. Bravo zou vaker geld vanuit helikopters strooien zeggen dorpsbewoners.