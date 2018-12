PARAMARIBO, 25 dec – Het is weer Kerst en ook in sommige winkels in Suriname was dat de afgelopen tijd goed te merken (foto). In de eerste week van december werd het startsein reeds gegeven door het opzetten van de nationale Kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein.

Ondanks de economische problemen in Suriname kwam de kerstsfeer daarna langzaam op gang. Ook supermarkten speelden in op de feestdagen, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Waterkant.Net wenst u fijne feestdagen toe!