Donatie Tourtonne Taxi voor Kennedy Stichting Suriname

PARAMARIBO, 22 dec – Vrijdag heeft Tourtonne Taxi een computer met toebehoren gedoneerd aan de Kennedy Stichting in Suriname. “Aangezien de Kennedy Stichting dringend een computer nodig had heeft Tourtonnes Taxi besloten deze donatie te doen” zeggen de chauffers.

De Kennedy-stichting is een instituut voor dove en slechthorende kinderen in Suriname en werd in 1965 opgericht. De donatie voor de stichting is tot stand gekomen door middel van de klanten en de chauffeurs.