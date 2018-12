Suriname Owru Yari Tour van Kankantrie in teken van 20-jarig bestaan

PARAMARIBO, 22 dec – De December Owru Yari Suriname tour 2018 van de kasekogroep Kankantrie uit Nederland, staat in het teken van het twintigjarig bestaan van de formatie. “We gaan een feestje bouwen. Meer ga ik niet verklappen”, zegt voorzanger Eric ‘Mijne’ Melisse. De ‘Kankantrie 20 jaar Friyari Oso Tour’ vangt aan op 23 december met de Tap Yari Dansu Nanga Lafu event op de pier van Hotel Torarica aan en loopt tot en met 15 januari 2019.

Kankantrie werd in 1988 opgericht door ‘Lieve Rocky’ Marciano, die tegenwoordig naam maakt met Gowtu Moni. Na elf jaar heeft ‘Mijne’ de leiding overgenomen. “We zijn Rocky natuurlijk ook dankbaar voor het succes”, aldus Eric. Eén van de hoogtepunten van de groep is de eerste decembertour in 2014 in Suriname. In dat jaar scoorde Kankantrie een superhit met ‘Niets aan de hand’. “Ik zou er niet over durven dromen.

Ik ben de Surinaamse fans, die vanaf dag één achter ons staan, zeer dankbaar”, stelt ‘Mijne’. Kankantrie scoort nu met ‘Kandra Tiki’ en ‘Mansma Neti’; beide songs staan op de cd ‘Fosten’. Het ligt in de bedoeling om de ‘Tap Yari Dansi Nanga Lafu’ te vernoemen naar de overleden kawinazanger Ronnie ‘Biga’ Nelom vam Combinatie XVI.