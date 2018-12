Miguel van Assen is sportman van het jaar in Suriname

PARAMARIBO, 21 dec – Miguel van Assen is gisteren uitgeroepen tot sportman van het jaar in Suriname. Dat gebeurde op het jaarlijkse sportgala van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), dat gehouden werd in samenwerking met het Surinaams Olympisch Comité. Volleybalster Sigourney Kamé (video onder) werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar.

Van Assen won dit jaar onder meer goud tijdens de Zuid-Amerikaanse Spelen (Odesur) in Bolivia en bracht met zijn beste sprong (16,81 meter) het Odesur-record op zijn naam. Tijdens de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen (Cacso) in Colombia verscherpte hij het Surinaams Nationaal Record.

Kamé werd met de U23-ploeg van Suriname ongeslagen winnaar van de U23 Caribbean Cup. Ze drukte haar stempel op het regionale evenement, want ze werd niet alleen uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP), maar ook beste scorer, beste server, beste digger en tweede spiker. Met de seniorenselectie van Suriname werd ze semikampioen in de vrouwen Caribbean Cup, waarbij ze werd uitgeroepen tot beste outside hitter.

Tijdens het jaarlijkse sportgala – de VSJS Sports Awards 2018 – werden traditiegetrouw diverse sporters gehuldigd, waaronder naast bovengenoemde ook voetballer Brian Elshot en atlete Monifah Djoe. Zij werden uitgeroepen tot juniorensporters van het jaar.

Filmpje over Volleybalster Sigourney Kamé