Zanger Iwan Esseboom krijgt onderscheiding in Suriname

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 17 dec – De bekende kaseko zanger Iwan Esseboom is afgelopen week in Suriname door de organisatie van de ‘Sranan Fosten Fesa’ tot Kasekolegende onderscheiden. Aan de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vertelde Esseboom erg vereerd te zijn met de onderscheiding.

Esseboom is eind jaren zeventig in Nederland met zijn kasekozang- en muziekcarrière begonnen. Hij werd bekend van de nummers ‘Wittie visie’, ‘Kijk, kijk, kijk zo een mooie meid’ en ‘Tamalen’. Achttien jaar geleden is hij geremigreerd naar Suriname en hij houdt zich nog steeds bezig met de muziek.



Volgens dWT kreeg de zanger een award in de vorm van een kunstzinnige houten skraki, het percussie instrument dat bij kaseko wordt gebruikt. Zondag was hij samen met zijn voormalige band The Funmasters te zien op een reünieconcert op de Pier van hotel Torarica in Paramaribo.