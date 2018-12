Jaïr Tjon En Fa uit Suriname eindigt als 6e op WorldCup in Londen

LONDEN, 17 dec – De Surinaamse wielrenner Jaïr Tjon En Fa heeft afgelopen week namens Suriname meegedaan aan de World Cup-IV, welke is verreden in London van 13-16 december 2018. Tjon En Fa is op het onderdeel 200m Men Elite sprint als 6e overall geëindigd. Dat maakte Deborah Fränkel, secretaris van de stichting Sprint to Tokyo, zondag bekend.

Jaïr eindigt het kalender jaar 2018 goed af, hij boekte zijn Personal Best – 9.80 sec bij deze WorldCup. Ter vergelijking: de nummer 1, de Nederlander Lavreyse Harrie, kwalificeerde zich met een tijd van 9.64 sec.

Tjon En Fa komt de 24ste naar Suriname om samen met zijn familie de feestdagen door te brengen. Op 4 Januari 2019 vliegt hij terug naar zijn trainingsbasis, om zich voor te bereiden op de wereldkampioenschappen, welke in Polen worden gereden van 27 februari tot 3 maart 2019.

De standen