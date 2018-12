VIDEO: Ook in Suriname zit de Kerst stemming er al goed in

PARAMARIBO, 16 dec – Over ruim een week is het weer Kerst en ook in Suriname zit de stemming er al goed in! Nadat begin deze week de verlichting van de nationale Kerstboom werd aangestoken, kun je nu op diverse plekken in Paramaribo de Kerstsfeer al proeven. Zo ook bij Choi’s supermarkt die er zondag een feestje van maakte (zie video onder).

En natuurlijk alleen in Suriname: De Chinese supermarkt had een Javaanse live band ingehuurd om Hindoestaanse liedjes ten gehore in verband met Kerst. Multiculti! Check de beelden hier: