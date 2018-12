Zwaargewonde arbeider gered door inzet helikopter van Hi-Jet Helicopter Services Suriname

PARAMARIBO, 15 dec – Hi-Jet Helicopter Services in Suriname is weer volop operationeel. Dat bleek gistermiddag toen het bedrijf met spoed werd ingezet om een zwaargewonde arbeider vanuit de omgeving Saronbrug, via de lucht naar het ziekenhuis te transporteren. Dankzij de snelle inzet van een helikopter kon het leven van de man gered worden, aldus Apintie TV.

De arbeider in kwestie kwam ongelukkig ten val waarna zijn onderbeen werd overreden door een truck. Het gevolg was dat zijn been vanaf zijn knie naar onder verbrijzeld was verteld Jerrel van Embricqs directeur van Hi-Jet. Omdat de man veel bloed verloor, was vervoer over land met een ambulance niet verstandig. Snel transport naar het ziekenhuis was noodzakelijk.

Van Embricqs vertelt dat zijn bedrijf weer 100% inzetbaar is en dat alle ellende achtter de rug is. “We zijn weer volop bezig. Veel mensen denken Hi-Jet bestaat niet meer, maar Hi-Jet bestaat 100%. Hi-Jet is van Suriname en blijft van Suriname” aldus Jerrel van Embricqs.

Bekijk ook de reportage van Apintie.Tv: