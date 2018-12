Arrestatie Team in Suriname houdt rover aan die ondernemer beroofde en schoot in been

PARAMARIBO, 14 dec – Het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname heeft woensdag een man aangehouden die ervan wordt verdacht mede betrokken te zijn geweest bij de beroving van een ondernemer voor een winkel zoals in onderstaande video te zien is. Dit gebeurde op 8 december jl. nabij de hoek van de Tout Lui Fout weg en de Badriweg. Daarbij werd de 34- jarige ondernemer in zijn been geschoten.

Bij de beroving werd een tas inhoudende grote geldbedragen in Amerikaanse- en Surinaamse dollars buit gemaakt. De criminelen hebben ook de sieraden een zaktelefoon en een vuist vuurwapen van de ondernemer weggenomen. Voordat de criminelen de eigendommen van de ondernemer weg namen schoot een hunner hem in zijn rechterbeen, aldus de politie.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Rosano achter slot en grendel gezet. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Afgelopen week verschenen de beelden van de beroving online: