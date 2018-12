Collega van slachtoffers roofmoord zaak Krakaweg aangehouden

PARAMARIBO, 13 dec – In de ‘Krakaweg roofmoord‘ zaak, waarbij oud-dWT-journalist Isaak Poetisi en Zillavana Mangkoeredjo (foto) in juni werden doodgeschoten, heeft de politie in Suriname een collega van de slachtoffers aangehouden. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

De slachtoffers lieten het leven, nadat het voertuig waarin zij met twee anderen zaten op de Krakaweg nabij de Sabakoebrug door gewapende rovers werd beschoten (foto onder). Eerder werden al enkele verdachten aangehouden.

Wat het aandeel van de collega in deze zaak is, is vooralsnog onduidelijk schrijft dWT. Hij is reeds voorgeleid door het Openbare Ministerie waarbij zijn in verzekeringstelling met 30 dagen is verlengd.



Roofmoord zaak Krakaweg in Suriname

De twee gewapende mannen schoten op de rechterkant van de auto.