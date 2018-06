Zes verdachten vast in zaak twee doden Krakaweg Suriname

PARAMARIBO, 18 jun – Het Korps Politie Suriname heeft de afgelopen dagen in totaal acht mensen aangehouden in de zaak van de lafhartige roofmoord op 7 juni aan de Krakaweg. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakte een persoon gewond. Zes verdachten hebben hun betrokkenheid in het strafbare feit bekend en zijn in verzekering gesteld.

Eerst werden Milton F. (49), Melvin A. (34) en Dion B. (28) aangehouden. Daarna zijn Verbian W. (33), Mirtel F., Milton V. (49), Sabrina D. (41) en Gregory W. (35) eveneens opgespoord en aangehouden, aldus de politie.

In deze zaak lieten de 20-jarige Zyllavana Mangkoeredjo en de 56-jarige Isaak Poetisi op donderdag 7 juni het leven, nadat het voertuig waarin zij zaten op de Krakaweg nabij de Sabakoebrug door gewapende rovers werd beschoten. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat Verbian de verstrekker van het illegaal jachtgeweer is geweest. Dat wapen moet via Sabrina zijn doorverkocht.