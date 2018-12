Nisha Madaran doet intrede in Bollywood

PARAMARIBO, 12 dec – Nisha Madaran heeft vandaag in Suriname een muziekcontract getekend met Bollywood filmdirector Chandrakant Singh van CKARTS uit Mumbai / India. Tijdens zijn recente filmshoot in Athene / Griekenland zag hij op het prive Twitter account van Prime Minister Modi uit India, dat die schreef over Nisha Madaran en haar versie van “Vaishnav Jan To” en dat het “soulfull” and “a must hear” is.

“Dat maakte mij nieuwsgierig en ik zocht deze zangeres direct op en hoorde haar stem. Modi had gelijk. Ik was direct verkocht, want buiten India heb ik zo een stem niet eerder gehoord. Het toeval wilde dat ik nog op zoek was naar een zangeres voor de hoofdsong van mijn aankomende film en heb direct een collega van mij in Nederland gebeld om het contact te leggen. Het toeval wilde ook daar weer dat Nisha in Nederland was voor een concert en we in contact kwamen met haar. Na mijn filmshoot ben ik naar Nederland gevlogen voor een eerste gesprek. Zo begon het balletje te rollen”, vertelt de film director.

Nisha vertelt op haar beurt dat ze inderdaad een bericht kreeg van haar management in Nederland met daar achteraan een telefoontje voor het maken van een afspraak. “Nadat we zelf eerst alles zijn gaan onderzoeken, hebben we de afspraak bevestigd”, zegt Nisha.

Het klikte vanaf het eerste moment. We hebben gesproken over de mogelijkheden van mijn zang in zijn films, hetgeen al goed was als afspraak. Maar ik wilde er iets meer uit halen voor Suriname, namelijk de afspraak dat delen van de promo en muziekvideos ook in Suriname kunnen worden gefilmd, of hij ook wil overwegen om één van zijn aankomende nieuwe films in Suriname te shooten en daarnaast of er ook trainingen op zijn vakgebied kunnen worden gehaald naar Suriname zodat onze video en film makers in Suriname kunnen worden getraind. Hij was verrast met deze vragen want hij had alleen maar een simpele ‘JA IK WIL’ verwacht op zijn vraag om te zingen in zijn films.

Maar hij ging helemaal akkoord met de verzoeken die ik had en zo spraken we verder af. Hij vroeg ons verder om naar Mumbai mee te vliegen om de contracten te tekenen en direct in te zingen. Maar mijn verzoek was om dit eerste contract in Suriname te mogen ondertekenen omdat het een mijlpaal is voor mij als Surinaamse maar ook voor mijn land Suriname om in Bollywood terecht te komen en die handtekening wilde ik op mijn Surinaamse bodem doen. En als hij er toch al was, dan waarom ook niet direct de recordings van zang en video in Suriname doen. En dat is allemaal nu volgens afspraak gegaan.

Chandrakant Singh (als filmdirector bekend als CK) heeft cinematology gestudeerd in Los Angelos / USA en is sinds 2008 in India bezig met film producties. Hij heeft intussen al aan 9 films gewerkt waarvan de laatste 6 films op zijn naam staan. Hij staat er bekend om om te werken met bekenden uit de film wereld, maar daar wil hij altijd wel ook nieuwelingen bij betrekken. Het aantrekken van Nisha voor zang in zijn films past helemaal binnen zijn visie. Nieuwe mensen geven nieuwe visie en nieuwe inspiratie en dat houdt het uiteindelijk product ook weer scherp ipv routinematig werken.

Naast deze eerste bewegingen in de enige echte Bollywood muziekwereld komen er al andere nieuwe opdrachten binnen uit die filmwereld. We hebben dit moment als een belangerijke mijlpaal voor mezelf en zeker voor Suriname gewaarmerkt en accepteren deze eerste opdracht dan ook.

Met dit eigen succes is een meisjes droom uitgekomen voor Nisha. “Natuurlijk beginnen we te zingen en bouwen een carrière op. Maar we weten uiteindelijk niet welke wegen en mogelijkheden voor ons zijn weggelegd. Eén ding is voor mij duidelijk. Geef nooit op. Ga altijd je dromen achterna. Met de juiste positieve instelling, juiste motor, juiste levenshouding kom je er wel. Er waren vele momenten waar ik had kunnen opgeven. Momenten waar deuren dicht gingen. Momenten waar mensen bewust slidings maken om je te tackelen. Maar er is een kracht van binnen die je voelt en die je beweegt en die je de weg wijst en dankzij alle levenslessen en doorzetting ben ik nu waar ik ben” zegt Nisha.

Nisha houdt verder niets alleen voor zich. Met de opgedane kennis en netwerk zal ze nu ook jonge talenten uit Suriname uitnodigen om projecten met haar te doen en hun zo een push te geven hun talenten verder te ontwikkelen en een carrière op te bouwen, aldus haar management.

” Dank aan alle zichtbare en alle onzichtbare ondersteuners. Ook de regering, vertegenwoordigd door Dir. Cultuur. Mw. Sandie, de Ambasadeur van India in Suriname, dhr. Kanyal. Onze ambassadeur in India, Mw. Aashna Kanhai, voor haar inzet. Ook de (schoon) ouders en gezinnen, vrienden, de media in alle opzichten. De mensen die nisha along the way hebben geholpen, getraind enz om haar te maken waar ze nu is. Roy Chiragali, Riaz Ahmadali, Sonny Khoeblal, Bryan B., producer Roberto Banel, Indiaas Cultureel Centrum, Guruji Moh. Nizam die Nisha 4 jaren lang gecoached heeft en vele vele anderen. Onze vaste crew van CDQ, make up guys enz. Ons management team in Su en NL met daarin dhr Narinder en team. Samenwerkende bedrijven zoals HJ Group of Companies en Digicel, O.A.S.

Alle alle alle fans anywhere you are.

Last but certainly not least. Mijn Schepper die mij met dit talent gezegend heeft.

En Courtyard by Marriott… Thank you for hosting our moment”… aldus Nisha vanuit Suriname.