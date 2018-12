Nederlanders kiezen woord ‘poenie’ uit Suriname als alternatieve naam voor vrouwelijk geslachtsdeel

HILVERSUM, 12 dec – Het vrouwelijke geslachtsdeel wordt in Nederland vanaf nu niet alleen meer vagina genoemd. De luisteraars van het NPO Radio 2-programma De Wild in de Middag mochten de afgelopen dagen een ander woord kiezen, en de winnaar is het woord ‘poenie’ uit Suriname. Dat meldt de NOS vandaag.

Het Nederlands programma riep de hulp in van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers om andere namen te bedenken waarop gestemd kon worden. Luisteraars konden kiezen uit tummie, vagina, flamoes, poenie en yoni. Poenie was de favoriet met 34,5 procent van de stemmen.

Volgens de NOS is het woord poenie niet nieuw, en zou het afgeleid zijn van punani. Het is in Suriname een gangbaar woord en van daaruit opgenomen in Nederlandse straattaal. Rapper Boef verwerkte het bijvoorbeeld in zijn lied Antwoord aldus de omroep. Ook in het TV programma Luizenmoeders werd eerder gesproken over poenie maar ook over tollie: