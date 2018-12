EBS: ‘bericht over klant met SRD 80 miljoen stroomrekening is onnodige sensatie’

PARAMARIBO, 12 dec – De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is niet te spreken over een bericht dat verspreid wordt over een klant, die een stroomrekening van SRD 80 miljoen zou hebben gekregen. Het bericht werd op Facebook geplaatst en daarna overgenomen door de site dagonline, die het verder de wereld in hielp. EBS zegt dat er onnodig sensatie wordt gecreëerd zonder dat er verificatie heeft plaatsgevonden.

Het energiebedrijf ontkent het bericht en verduidelijkt dat als de maandelijkse verschuldigde bedragen op de kennisgeving worden opgeteld, het totaal openstaand saldo niet gelijk is aan hetgeen in het bewuste bericht wordt gesuggereerd.



EBS benadrukt dat regelmatig contact is geweest met de klant over de te betalen stroomrekeningen. Hoeveel de rekening daadwerkelijk is heeft het bedrijf niet bekend gemaakt.

Het bericht dat de site dagonline verspreidde