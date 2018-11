Rechter in Suriname weigert vrijlating terreurverdachte Raoul A.

PARAMARIBO, 30 nov – Terreurverdachte Raoul A. heeft de rechter niet kunnen overtuigen van zijn onschuld. Aan het eind van een urenlang verhoor, werd beslist dat hij aangehouden blijft. Raoul A. ontkent dat hij en zijn broer Naser I. aanslagen wilden plegen in Suriname. Wel was er contact met bepaalde personen. Hij wilde naar Syrië afreizen om mensen te helpen die door geweld van kwaadwilligen zijn getroffen. “Ik was gegrepen door de propaganda van IS, maar aanslagen plegen had ik helemaal niet in mijn hoofd.”

Gecharmeerd was de slagerszoon wel. “Ik ben mij gaan verdiepen in de materie en kwam erachter dat er positieve zaken aan de orde komen. Ik wilde mensen juist helpen. Ik heb me nooit met plannen bezig gehouden om een aanslag te plegen. Ik heb ook nooit uitlatingen gedaan op het terrein van de ambassade van de Verenigde Staten zoals door getuigen is gezegd”, zei Raoul A. tegen de rechter.

Volgens getuigen beschikten de twee over wapens en munitie. “Ik kreeg die patronen van Osama die nu in Qatar woont. Ik heb nooit een wapen van hem gekocht zoals ik nu van de officier hoor. De enige reden waarom ik die hield is, omdat ik van plan was om een wapenvergunning aan te vragen. Wij zijn twee keer beroofd in de slagerij. Ik heb er geen werk van gemaakt om de vergunning van de grond te krijgen”, aldus Raoul A.