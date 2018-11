Buren missen ‘corporate responsibility’ bij topbedrijven in Suriname

PARAMARIBO, 30 nov – Twee topbedrijven in Suriname krijgen de wind van voren van hun buren. De bewoners van Tout Lui Faut, in het district Wanica, zijn niet te spreken over het gedrag van Kuldipsingh NV en Staatsolie. Kuldipsingh heeft in opdracht van Staatsolie groot transport uitgevoerd. De te vervoeren transformator was bestemd voor de olieraffinaderij te Tout Lui Faut. Het transport moest ook over een deel van de Tout Lui Faut Kanaalweg. Dat is één de meest belabberde wegen in Suriname.

Het asfalt ligt er al jaren aan brokken. Delen van de weg hellen tientallen graden. Toch was het transport een succes. Juist dit wekt verontwaardiging. “Geen enkele instantie doet er iets aan. We vragen hulp van vrijwel alle bedrijven in de buurt, niemand helpt. Maar twee weken geleden werden we verrast. Er werd wastemateriaal (fijn grind, red.) over de enorme kraters gezet en de weg was weer begaanbaar”, zegt een buurman tegenover Dagblad Surname.

Het gaf zoveel hoop. “We waren voor een paar dagen blij, maar al heel snel bleek dat de weg niet voor ons was hersteld. Omdat ze verplicht waren over dit slecht gedeelte te rijden, hebben ze wat materiaal gezet om er probleemloos over te rijden met de generator. Ik wil hiermee zeggen dat de bedrijven in de buurt de situatie wel kunnen aanpakken, als het hen uitkomt. Maar als wij vragen, hoor je nooit iets van ze”, aldus de buurman.