Santokhi ontwijkt de vraag of de VHP zal samenwerken met de NDP

PARAMARIBO, 30 nov – De VHP gaat zelfstandig de verkiezingen van 2020 in Suriname in. Dat zei voorzitter Chan Santokhi donderdagmorgen op een persconferentie in het partijcentrum de Olifant. Opvallend; vragen over een eventuele samenwerking met de NDP werden ontweken door de voorzitter van de VHP.

Volgens Santokhi heeft de NDP het land in acht jaren in een diepe crisis gestort. De VHP wil daarom voldoende mandaat om de leiding van het land over te nemen. Over een eventuele samenwerking met de NDP, gaf hij geen antwoord en bleef Santokhi herhalen dat het volk om minstens 28 zetels wordt gevraagd.

Combinatievorming heeft in de afgelopen periode in het nadeel van de partij gewerkt door het overlopen van samenwerkende partijen, aldus de VHP. Het besluit om alleen de verkiezingen in te gaan is genomen door het VHP congres.