‘Viering onafhankelijkheid Suriname buiten Paramaribo te duur’

PARAMARIBO, 26 nov – Het vieren van onafhankelijkheidsdag van Suriname buiten Paramaribo, jaagt de kosten op. Dit vindt parlementslid Mahinder Jogi (VHP) van het roulatiesysteem dat de regering Bouterse hanteert. Elk jaar komt een ander district aan de beurt voor de centrale viering. Niemand weet hoe hoog de kosten precies zijn. Dat wordt nooit bekend gemaakt. Maar Jogi vermoedt dat het behoorlijk hoog oploopt. De kosten van het transport alleen al baren zorgen.

Het verplaatsen van personeel, materiaal en materieel moet over grote afstanden. “In Paramaribo is het logistieke gedeelte goedkoper”, zegt Jogi tegenover De West. Hoewel hij districtsbewoners de pret gunt, is hij bezorgd om de kosten. Het zou er juist om moeten gaan bij alles te letten op de uitgaven. De regering kan het zich niet permitteren geld over de balk te smijten. Het land kan het gewoon niet aan.

Dus zou dat ook moeten worden meegenomen. Jogi vindt dat het niet allemaal rozegeur en maneschijn is voor lokale bewoners rond vijf en twintig november. Het was te merken in zijn kiesdistrict Saramacca. In de aanloop moest op de auto van Saramacca-bewoners een sticker. Bepaalde plekken mochten niet meer worden aangedaan, wat als beperking is ervaren. Ook moesten lokale winkels dicht, juist op een dag van grotere verkoopkansen.