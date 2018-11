‘Verbod partijcombinaties in Suriname moet winst NDP garanderen’

PARAMARIBO, 26 nov – Het geplande verbod op combinaties van politieke partijen past keurig in het verkiezingsplaatje van regeringspartij NDP. Dit zegt politiek analyst Hardeo Ramadhin. Het verbod zit er hoogstwaarschijnlijk ook echt aan te komen. Behalve de NDP, is ook de grootste oppositiepartij, de VHP, voorstander. De democratie wordt er geen dienst mee bewezen. De NDP zeker wel.

Als politieke partijen gedwongen worden alleen de verkiezingen in te gaan, levert dit de grotere partijen meer voordeel op. De verkiezingsuitslagen van de afgelopen jaren bevestigen dit. De NDP heeft er kennelijk goed naar gekeken. “Hoe meer politieke partijen verspreid de verkiezingen ingaan, hoe meer winst de grootste partij hieruit haalt”, zegt Ramadhin tegenover De West. Het kiessysteem zit nu eenmaal zo in elkaar.

In 2000 had het Nieuw Front in Commewijne ruim vijfduizend stemmen behaald uit een totaal van ruim elfduizend. Dat was minder dan vijftig procent. Toch kreeg deze partijcombinatie drie van de vijf zetels in het district. In Nickerie gebeurde hetzelfde. De tegenstanders hadden samen meer, maar individueel niet. Door het verbod rest kleinere partijen niets anders dan opgaan in grotere. Ramadhin ziet de democratie als grote verliezer.