VHP: Volk van Suriname wordt zwaar gestraft met voertuigenbelasting

PARAMARIBO, 23 nov – Het volk van Suriname wordt zwaar gestraft met de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting. Dit stelt oppositiepartij VHP. Burgers zullen in nog grotere problemen raken dan ze al zijn. De herinvoering moet daarom onmiddellijk worden teruggedraaid. Behalve de economische misère, is er het beleid van de regering zelf.

Het duurt al te lang en het is te zwaar. “Sinds 2015 zijn zeker ruim twintig belastingmaatregelen doorgevoerd door deze regering. Is het daadwerkelijk noodzakelijk dat deze regering middels de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting meer geld uit de zak van het volk klopt? De Front-regering had in 2000 de invoering van deze belasting afgeschaft, omdat deze belasting geïncorporeerd was in de government take”, stelt de VHP.

De government wordt nog steeds geheven. Dat niet alleen. Sinds de intrede van de regering Bouterse is deze brandstofheffing zelfs verhoogd. “We merken dat er nog steeds geen bereidheid is om het beleid aan te passen. Deze regering gaat door met verkwisting en wanbeleid. Als de VHP in 2020 aan de macht komt wordt de herinvoering van Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk teruggedraaid”, aldus de VHP.