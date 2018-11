Muziek producer Roberto Banel in Suriname gedecoreerd

PARAMARIBO, 24 nov – Roberto Banel bekend om vele muziek producties, behoort ook tot een van de mensen die onlangs gedecoreerd is door de president van Suriname. Hij ontving de decoratie ‘Grootmeester van de ere orde van de Palm (zilver)’. Dit vanwege zijn bijzondere rol in de Surinaamse muziek; met name de wijze waarop hij jonge talenten herkend en een kans biedt iets te worden in de muziek. De op 28 maart 1982 geboren Surinamer was ooit radio DJ bij KBC en is eerder lid geweest van Aptijt maar begon al gauw met eigen producties te komen en zocht daarvoor naar geschikte zangers.

Dat hij een creatieve en gedreven songwriter, arrangeur en musicus is, blijkt uit de vele succes songs die hij geproduceerd heeft. Een hiervan waar hij ook vanaf beginnbij betrokken is geweest is de doorbraak van Nisha Madaran. Met haar hit Tu hi mera dil heeft Banel haar leren kennen en sinds toen zijn ze samen bezig. Maar ook vele andere namen zoals o.a. Newstyle, Jackson Blai, Ros & Iba, Kayente, Kater Karma, Pshyco, Cyril Lamesi, Tekisha Abel, Naomi Faerber, Maikal Deira en zalig Ronnie Nelom (Biga) behaalden op verschillende radio hitlijsten een no.1 pokoe in Suriname met liederen geproduceerd door Roberto Banel. Velen van deze namen zijn niet meer weg te denken van de Surinaamse radio.

Naast vele studiowerk heeft Banel 6 jaren terug een bijzonder initiatief genomen om een music award show te organiseren om de hardst werkende artiesten te eren en een award uit te reiken om hen te stimuleren door te gaan. Dit heeft geleid tot een onmisbaar moment in de muziek industrie in Suriname dat maar eef doorgroeien van ooit slechts 3 categorien naar nu meer dan 24 categorien. Zowel de genomineerden als winnaars maar ook daarbuiten voelen zich geinspireerd om ooit op dat podium te mogen staan.

“Ik ben heel erg dankbaar dat er mensen en groepen zijn die mij hiervoor hebben voorgedragen. Dit vraag je namelijk niet zelf aan. En dit is een enorme stimulans voor mij om door te gaan met muziek en jongeren te stimuleren. Zo zijn er bekenden en onbekenden die naar mij toe komen. Vaak ook jongeren uit moeilijke buurten of met moeilijke achtergronden waar je toch wat in herkend en door te praten en ze met muziek in aanraking te brengen merk je een positieve verandering. Muziek heelt. Muziek laat leven” aldus de 36-jarige producer.

We hebben nog meer in petto om nog meer jongeren te trainen, te pushen om zo de Surinaamse muziek en haar artiesten naar grotere hoogten te brengen. Als Surinaamse namen zoals Lieve Hugo, Max Nijman, Kenny B, Replay, Bryan B, Nisha Madaran en zoveel anderen gelukt is om internationaal door te breken, zijn er net zoveel of zelfs meer nog te ontdekken talenten die naar boven moeten komen drijven. Er komen daarvoor vele programmas die we al aan het maken zijn waarover de gemeenschap gauw meer van zal horen” verteld Banel tot slot.