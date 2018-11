Broer van ex-minister aangehouden om maken en verspreiden erotisch filmpje?

PARAMARIBO, 23 nov – De broer van een ex-minister in Suriname schijnt aangehouden en in verzekering gesteld te zijn. Dat melden bronnen uit het rijstdistrict Nickerie. De man zou samen met een ander een erotisch filmpje hebben gemaakt in Nickerie en deze digitaal hebben verspreid.

De recherche van Nieuw-Nickerie is belast met het onderzoek en wenst geen verder commentaar te geven. Het bericht is verder nergens bevestigd, vandaar dat wij op dit moment niet meer kunnen vertellen of namen kunnen noemen. Later meer.