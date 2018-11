Suriname grootste Caribische partner Dubai dankzij goudexport

PARAMARIBO/DUBAI, 23 nov – Voor wat betreft het Caribisch gebied is Suriname de grootste handelspartner van Dubai. Dit staat in een publicatie die is uitgegeven aan de vooravond van een handelsconferentie. Goud is vrijwel het enige exportproduct van Suriname naar het emiraat. Het is goed voor ruim honderd miljoen dollar per jaar aan exportwaarde. Suriname is zo voor Dubai verreweg de grootste exporteur binnen de Caricom en het Caribisch gebied.

Dan volgt buurland Guyana dat bijna twintig procent minder exporteert. Het gaat dan ook om bijna alleen maar goud. De handelscijfers zijn uitgegeven in verband met een driedaagse conferentie over economische relaties tussen het Caribisch gebied en de Verenigde Arabische Emiraten. Aan het VAE – Caribbean Cooperation Forum nemen vertegenwoordigers deel van zowel regeringen als uit de zakenwereld.

In Suriname is een dochterbedrijf actief van Kaloti Precious Metals. Kaloti Suriname Minthouse is een joint venture tussen de regering van Suriname, Kaloti en enkele goudhandelaren. Kaloti heeft een raffinaderij opgezet. Die specialiseert onder meer in het smelten en scheiden van goud. Ook wordt gezorgd voor transport en het verzekeren van international transport van edele metalen. Het goud dat wordt aangeleverd in Suriname, komt vrijwel uitsluitend van de zogenaamde kleinschalige goudindustrie.