14e container van Vriendengroep Himmat in Suriname aangekomen

PARAMARIBO, 23 nov – Gisteren, donderdag 22 november, is de 14e container van de ‘Vriendengroep Himmat’ vanuit Nederland gearriveerd in Suriname. Deze veteranen voetbalvereniging uit Nederland ontplooit naast sport activiteiten ook sociale activiteiten zonder onderscheid te maken naar politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. In de container zijn er goederen meegestuurd zoals schoolrugtassen, kindervoetballen, schoolmappen, rollators, rolstoelen, leesboeken, sportmateriaal en spelletjes. Hieruit zullen er diverse donaties worden gedaan aan behoeftige personen, instellingen, scholen, wees- kinder- en bejaardentehuizen.

Begin dit jaar was er al een container aangekomen maar niet alle goederen konden erin en is dus besloten dit jaar nog een container te vullen. Deze vrachtcontainer werd wederom op verzoek van Matesa N.V. gratis verscheept door Vertraco Shipping. De overheid heeft wederom ontheffing verleend voor de invoerrechten en accijnzen. Stg. Organisatie Hindoe Media is het lokaal ondersteuningspunt van VG Himmat.

De behoeften worden momenteel in kaart gebracht waarna de distributie door leden van Himmat en OHM zal plaatsvinden. Op eerdere ontvangers van rolatoren en rolstoelen wordt het beroep gedaan om, indien die niet meer in gebruik zijn, die te retourneren bij OHM (465151) zodat die na reparatie door ELTO N.V. wederom gedoneerd kunnen worden aan hulpbehoeftigen.