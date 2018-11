Tientallen vissers zonder inkomen na tankerincident op Suriname rivier

PARAMARIBO, 20 nov – De tanker die enkele vissersboten ramde op de Suriname rivier, moest olie ophalen. Dit meldt Staatsolie in een persbericht. “Deze olietanker is geleased door Staatsolie en was onderweg naar de haven te Tout Lui Faut om olie voor de export op te halen.” Ruim tien vissersboten en de kade van het visserijcentrum te Nieuw Amsterdam raakten beschadigd. Het management van het centrum is vooral bezorgd om de gevolgen voor de vissers zelf. Die zitten nu zonder inkomen.

Rudi Mertodikromo, directeur van het centrum zegt tegenover de STVS dat gekeken wordt naar moeglijkheden. Het gaat om mensen die volkomen afhankelijk zijn van de visvangst. Daar gaan ze weken voor op zee. De olietanker was op weg naar de olieraffinaderij te Tout Lui Faut, in Wanica. Ter hoogte van Nieuw Amsterdam raakte het om “nog onduidelijke reden op drift.” De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS. heeft het schip bevolen ten anker te gaan.

Het vaartuig mag dus niet vertrekken totdat de schade is opgenomen. Ook moet de oorzaak van het incident worden vastgesteld. “Staatsolie betreurt dit ongeval en zal erop toezien dat de benadeelden zullen worden vergoed voor geleden schade.” De vissersboten lagen voor anker bij het visserijcentrum. Volgens Mertodikromo is ook een waterkerende dam beschadigd geraakt. Er worden noodmaatregelen getroffen.