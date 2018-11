Topman IAMGOLD woest om staking bij dochterbedrijf in Suriname

PARAMARIBO, 15 nov – Steve Letwin, bestuursvoorzitter van IAMGOLD, is niet te spreken over de staking die is uitgebroken bij het dochterbedrijf in Suriname. Volgens de Ware Tijd komt de staking ‘extra hard’ aan, omdat Letwin investeerders op bezoek heeft. De bedoeling is hen te interesseren voor deelname in het Saramacca-project. Er zijn extra investeringen nodig voor het miljoenenproject. De staking komt dus zeer ongelegen.

Het kan er bij Letwin niet in dat een staking wordt uitgeroepen, hoewel onlangs een collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten. Het conflict waar de staking om begon, is intussen weer beland bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Dit heeft de rechter beslist in het kort geding dat de directie had aangespannen. Het kort geding was juist bedoeld om de Bemiddelingsraad te omzeilen.

De staking is kort voor aanvang van het kort geding opgeschort. Dit was een tactische zet van de vakbond. De directie werd zo de wind uit de zeilen gehaald. De rechter had dan ook geen grond meer om het kort geding voort te laten gaan. Het rechterlijk besluit biedt de bemiddelingspoging een tweede kans. De directie van Rosebel Gold Mines had de raad bedankt, kort nadat een bemiddelingsproces was ingezet.