Drie nieuwe kandidaat-notarissen beëdigd in Suriname

PARAMARIBO, 15 nov – Kandidaat-notaris Glenda Heikerk (l) ontvangt de felicitaties van waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. Heikerk is dinsdag samen met Anneke Chin A Lin en Naomi Stekkel in Suriname beëdigd tot kandidaat-notarissen. Daarmee komt het aantal kandiaat-notarissen op 23. Wettelijk mag Suriname niet meer dan 20 notarissen hebben en dat maximum is al bereikt. De behoefte is echter groter.

Kitty Astwood-Olff, voorzitter van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-notarissen heeft, na de beëdiging van het drietal door het hof in een buitengewone zitting, aangekondigd dat er samen met De Nationale Assemblee wordt gewerkt aan actualisering van de wetgeving.

Het doel is om met een wetswijziging het maximum te brengen naar 35.