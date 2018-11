Premier van Barbados bezoekt Centrale Markt van Suriname

PARAMARIBO, 15 nov – De premier van Barbados, Mia Amor Mottley, woensdagochtend samen met president Desiree Bouterse tijdens een sightseeing op de Centrale Markt in Paramaribo. Ze werd bij aankomst op de Centrale Markt welkom geheten met kaseko muziek. Premier Mottley is zeer onder de indruk van de multiculturele samenstelling van ons land.

Het bezoek van de eerste vrouwelijke premier van het engelssprekend eiland staat in het teken van van diversificatie van het buitenlands beleid van Suriname. Suriname en Barbados beschouwen dit bezoek ook als een aanzet om de bilaterale relatie tussen de twee landen te verstevigen.

In augustus was er al een een verkenningsmissie, waarbij aandacht is geschonken aan landbouw, handel en toerisme. De premier is verantwoordelijk voor de Caricom Single Market and Economy in de Caricom.

Bekijk ook een reportage van Apintie: