Medische Zending en Lions Club Paramaribo voeren ‘Diabetes project’ uit in Suriname

PARAMARIBO, 15 nov – De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname voert, in verband met ‘Wereld Diabetes Dag’, een Diabetes project uit in samenwerking met Lions Club Paramaribo. Het doel van dit project is om awareness te creëren onder de bewoners van het binnenland over deze ziekte. In dit kader heeft Lions Club Paramaribo voorlichtingsmateriaal overhandigd aan de Medische Zending. Het voorlichtingsmateriaal is bestemd voor de MZ poliklinieken in Boven-Suriname.

De overhandiging is gedaan door Diana Hijlaard, vertegenwoordiger van de Lions Club Para- maribo, aan de regiocoördinator van Boven-Suriname, drs. Gaitree Baldewsingh. De Gezondheidszorg Assistenten kunnen met behulp van de voorlichtingsmaterialen de bewoners bewust maken over de gevolgen van diabetes. Hijlaard geeft aan dat de Lions Club Paramaribo blij is om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de preventieve zorg die MZ geeft. Zij geeft aan dat de service club haar best zal doen om alle 50 poliklinieken te voorzien van dit materiaal. Het voorlichtingsmateriaal bestaat uit vertelplaatboekjes en displays over een gezonde voeding. De display is een voorlichtingsbord met visuele materialen van dagelijkse genotsmiddelen met hun suikergehalte.

Drs. Gaitree Baldewsingh zegt blij te zijn met deze geste. Zij geeft aan dat door middel van de display over gezonde voeding, de informatie begrijpelijker wordt voor de bewoners. Immers het ondersteunen en begeleiden van onze doelgroep is voor de Medische Zending een belangrijk doel en is een duidelijk voorbeeld van de uitvoering van het geïntegreerde Primary Health Care strategie van MZ.