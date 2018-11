120-jarige HEM Suriname bedenkt mens en dier met SRD 120.000

PARAMARIBO, 15 nov – Het bedrijf HEM Suriname NV heeft vorige maand haar 120ste verjaardag mogen vieren. Gezien de huidige moeilijke tijd hebben zij besloten geen externe feestelijkheden te organiseren maar om geld te doneren aan sociale instellingen. Geld dat zij goed kunnen gebruiken bij hun inspanningen om de levenskwaliteit van hun kwetsbare doelgroepen te vergroten. In totaal gaat het om SRD 120.000.

De instellingen die zij hiermee zullen bedenken zijn: Stichting Wiesje, Stichting Prasoro, Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Stichting Kindercoach Suriname, Huize Betheljada, Stichting Community Tennis Suriname, Israelitische Gemeente Suriname, Ilonka Elmont Foundation en het Lotjeshuis. Kwaliteit geldt ook voor natuur en dierenwelzijn, daarom doneren zij ook aan de Green Heritage Fund Suriname en de Dierenbescherming. De 12e donatie gaat naar Su Aid.

In 1898 is HEM Suriname voortgekomen uit een Nederlands bedrijf dat zaken deed met ‘De Oost’ (Nederlands-Indië) en ‘De West’ (Suriname en de Antillen). Vanaf 1957 waren zij gevestigd aan de Heerenstraat nr. 4. Dit prachtige monumentale pand, in hartje stadscentrum, barstte uit zijn voegen vanwege de groei in de afgelopen 60 jaar. Op 25 mei 2018 hebben zij officieel ons nieuwe onderkomen geopend aan de Hendrikstraat, in het westen van de stad. Dit met het oog op nog meer groei én nog meer kwaliteit van onze serviceverlening.

Momenteel vertegenwoordigt HEM Suriname circa 60 internationale topmerken op de Surinaamse markt, waaronder de alom bekende Maggi en Nescafé, maar ook Milo, Purina, Brunswick, Zwan, Johnson’s Baby, KcCandy, Suretox, Stimorol, Mentos, Listerine, Stayfree, Dettol, Airwick, Hutchinson’s Ginger Wine en vele andere. Het nieuwe, hypermoderne complex betekent ook een aanzienlijke kwalitatieve verbetering van de werkomgeving van de 130 werknemers. Daarnaast zijn zij ISO 22000 gecertificeerd en zal daarom één ding nooit veranderen: ‘HEM Suriname, Altijd kwaliteit!’