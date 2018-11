Aandacht gevraagd voor problemen Trio Inheemsen in zuiden van Suriname

PARAMARIBO, 15 nov – Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname (r) verwelkomt granman Asongo Alalaparu van de Trio Inheemsen in zijn werkkamer. De stamleider heeft via de minister de aandacht van de regering gevraagd voor een reeks problemen van de Inheemsen in zijn dorp Kwamalasamuto en andere gemeenschappen in het zuiden van Suriname, dichtbij de grens met Brazilië.

Bij het bezoek dinsdag aan Dikan vroeg Alalaparu onder meer om het plaatselijk vliegveld te verbeteren en als het kan uit te breiden, zodat iets grotere vliegtuigen er kunnen landen. Kwamalasamutu is op maar twee manieren te bereiken, namelijk: een dagenlange moeilijke bootreis of via de lucht.

Hij vroeg ook om renovatie van leerkrachtenwoningen, gesubsidieerde brandstof, schoon drinkwater en elektriciteit. De minister heeft toegezegd een bijdrage te leveren bij het oplossen van de problemen en verbetering van de levenskwaliteit van de Trio’s. Hij zal ook collega-ministers betrekken bij het oplossen van de problemen.