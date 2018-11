Hoefdraad zoekt hulp in Dubai voor Investeringsorgaan Suriname

PARAMARIBO/DUBAI, 12 nov – Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft tijdens zijn recente werkbezoek aan Dubai bijstand besproken voor het Instituut voor Investeringen in Suriname, Investsur. Ook goud en baxiet zijn aan de orde geweest. Volgens het Nationaal Informatie Instituut heeft Hoefdraad Investsur ter sprake gebracht tijdens een bezoek aan het Dubai Economic Department. Economische samenwerking was het belangrijkste gespreksonderwerp.

Hoefdraad wil vooral ‘capaciteitsversterking’ voor Investsur. “Ook is gesproken over luchttransport, mijnbouw ten aanzien van bauxiet- en goudvoorraden, de reeds operationele bedrijven van Dubai in Suriname, Dubai Ports World (DP World) en Kalotti”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Hoefdraad kreeg ook een rondleiding, waarbij “de focus gericht was op incubator entrepreneurship centra.”

Het Dubai Economic Department is verantwoordelijk voor het aantrekken van investeerders voor Dubai en het faciliteren van investeerders buiten Dubai. Investsur is dit jaar opgericht. De bedoeling is voor buitenlandse directe investeringen aan te trekken voor Suriname. Ook moet het investeren zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Een klacht van investeerders is de grote bureaucratie en omslachtige regelgeving.