MMA vechter Germaine de Randamie wint bij terugkeer in de UFC

UTRECHT, 12 nov – De Surinaams-Nederlandse Mixed Martial Arts (MMA) vechter Germaine ‘The Iron Lady’ de Randamie beleefde afgelopen weekend na 22 maanden haar terugkeer in de Ultimate Fighting Championship (UFC). Ze nam het tijdens UFC Fight Night 136 in Denver op tegen de Amerikaanse Raquel ‘Rocky’ Pennington. De 34-jarige dochter van een Nederlandse moeder en een vader uit Suriname, schreef alle drie de ronden op haar naam en werd na afloop unaniem uitgeroepen tot winnares.

De Randamie had zich sinds februari 2017 niet meer laten zien op het hoogste podium, toen ze de titel in het vedergewicht pakte tegen Holly Holm. Die titel in het vedergewicht werd haar vervolgens afgenomen nadat ze weigerde in actie te komen tegen de Braziliaanse Cris Cyborg, omdat zij meermaals betrapt is op het gebruik van verboden middelen. “Ik vertrouw het niet. Mijn gezondheid staat voorop”, stelde ze toen.

Ultimate Fighting Championship is de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld. Na de UFC wedstrijd gaf de in Utrecht woonachtige Germaine, die in het dagelijks leven werkzaam is als politieagente, een emotioneel interview dat hieronder te zien is. Bekijk de wedstrijd hier bij Fox Sports.