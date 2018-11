Vuilsmijterij binnen NDP: Doekhie en Mahespalsingh ruziën over ‘grondfraude’

PARAMARIBO, 12 nov – Parlementariër Rachied Doekhie (NDP) krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Zijn partijgenoot Johnny Mahespalsingh is niet gediend van beschuldigingen die Doekhie publiekelijk heeft geuit. De overname van staatsbedrijf SML te Wageningen, in Nickerie, is volkomen legaal. “Mahespalsingh heeft geen gronden van de staat genomen en voor miljoenen dollars doorverkocht zoals Doekhie dat heeft gedaan”, zegt Rinesh Mangaldeen, directeur van Westland Sama Group.

Dit bedrijf van Mahespalsingh moet het ooit bloeiende SML nieuw leven inblazen. “Doekhie heeft ook andere gronden genomen en met hypotheken bezwaard. Dit is grond die in productie is”, zegt Mangaldeen tegenover Dagblad Suriname. Volgens NDP-voorzitter en president Desi Bouterse is het de bedoeling de hele branche een duw in de rug te geven. Doekhie en ook parlementslid Mahinder Jogi (VHP) geloven er niets van.

Het zou alleen maar om de waarde te doen zijn van de grond in Wageningen. Van een heropleving zal geen sprake blijken te zijn. “Wat willen zij zien? Als zij gepelde rijst willen zien, moeten zij een bezoek afleggen aan de rijstfabriek en geen onnodige zaken rondvertellen. Toen SML jarenlang niet in bedrijf was, spraken Jogi en Doekhie er helemaal niet over. Wij hebben geen boter op ons hoofd”, aldus Mangaldeen.

