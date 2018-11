NATIO Suriname speelt zondag oefenduel tegen profclub Naples United

MIAMI, 10 nov – De nationale voetbalselectie van Suriname is donderdag vertrokken naar de Verenigde Staten van Amerika voor een trainingskamp in Miami. Op zondag 11 november speelt NATIO een oefenduel tegen profclub Naples United. Dit ter voorbereiding op de loodzware ontmoeting op 17 november tegen Jamaica in het kader van de Concacaf Nations League.

Tijdens het trainingskamp in Miami zal de tactiek tegen Jamaica worden bepaald. Bondscoach Dean Gorre is optimistisch gestemd. Hard werken en bescheiden blijven zijn de sleutelwoorden om succes te boeken bij elke wedstrijd, zegt de trainer eerder deze week aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Gorre roept heel Suriname op om achter de selectie te staan, zodat er een prestatie neergezet kan worden waar een ieder trots op kan zijn. In oktober werd met ruime cijfers (5-0) gewonnen van de Britse Maagden Eilanden. Hij bestempelt ons land als underdog in het duel tegen Jamaica, maar gelooft in de goede voorbereiding die de selectie in winst kan omzetten. Er zijn veel goede spelers in het team. Met een goede tactiek, techniek en motivatie kan er een goede beurt worden gemaakt, zegt de bondscoach.