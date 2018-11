Wisselkoersen euro en dollar stabiel in Suriname, minder speculatie

PARAMARIBO, 11 nov – De wisselkoersen voor de dollar en de euro zijn de laatste weken redelijk stabiel gebleven in Suriname. Niet zo lang terug konden bezitters van euro’s en dollars met wat moeite een hogere wisselkoers bedingen. Dat gaat nu haast niet meer, zegt Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders. Het speculeren lukt minder, ook omdat de vraag naar dollars en euro’s is afgenomen.

De afname is aanmerkelijk genoeg om effect te hebben. “Ik zie dat bepaalde mensen proberen om de wisselkoers op te trekken. Maar ik denk niet dat de markt geïnteresseerd is in een hogere wisselkoers. Men zoekt hogere wisselkoersen. Of men dat krijgt, is punt twee”, zegt Bhailal tegenover Dagblad Suriname. Onder de speculanten bevinden zich ook cambiohouders. Die proberen het nog steeds.

Er wordt dan een een zekere hoeveelheid valuta aangehouden. Dat kan door slechts op te kopen, maar niet te verkopen. Getracht wordt om de euro’s en dollars op bepaalde momenten te slijten tegen een hogere wisselkoers. Anders dan niet zo lang geleden, lukt het nauwelijks of niet. “Af en toe zie je een bepaalde druk, maar het is vrij stabiel”, aldus Bhailal. De kunst nu is het zo te houden ook en dat voor langere tijd.