Man aan de dood ontsnapt na uitwijken voor wegverzakking in Suriname

NICKERIE, 11 nov – Een brandweerman die moest uitwijken voor een wegverzakking in het district Nickerie is zaterdag aan de dood ontsnapt. De man reed met zijn Toytota Vitz over de Attaoellahweg, toen hij ter hoogte van de werkplaats van Nanhaykahn ineens moest uitwijken voor een wegverzakking. Hij verloor hierbij de controle over het stuur en kwam tegen twee stilstaande voertuigen aan.

Dat meldt de Surinaamse Facebook pagina Action Nieuws. De brandweerman overleefde het ongeval op het nippertje. Hij werd met opgelopen letsel per ambulance afgevoerd. De schade aan de voertuigen is aanzienlijk, zoals op onderstaande foto’s te zien is: