Open grenzen Suriname laatste horde in strijd tegen malaria

PARAMARIBO, 9 nov – Suriname heeft malaria vrijwel geheel onder de knie. In zelfs de meest afgelegen woongebieden in het binnenland komt de ziekte haast niet meer voor. Dat is te danken aan de intensieve bestrijding de afgelopen vijftien jaar. Preventie is daarbij een doorslaggevend element. Dat het land voor de derde keer uitgeroepen is tot ‘Malaria Champion of the Americas’, mag daarom niet verbazen. Dat het nog niet tot een complete afrekening is gekomen, heeft te maken met menselijke factoren.

De open grens met Frans Guyana wordt veelvuldig aangesproken voor allerlei verkeer. Goudzoekers uit vooral Brazilië trekken zo goed als ongestoord over en weer. “Braziliaanse goudmijners zijn een risicogroep, waarbij we ons ook concentreren op die mijners die over de grenzen gaan, vooral naar Frans Guyana waar veel malaria voorkomt”, zegt Helene Hiwat,

coördinator van het malariaprogramma.

Een groot deel van de bestrijding is dan ook bij leefgemeenschappen rond de goudzoekerskampen. Burgers uit deze gebieden worden getraind en ingezet als gezondheidswerkers. Onder meer wordt voorlichting verschaft. Het malariaprogramma is ook gericht op de bestrijding van resterende malariahaarden. Met de buurlanden wordt samengewerkt om de risico’s aan de grenzen te verminderen.