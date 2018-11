Isuzu Savanne Rally Suriname was ook dit jaar groot succes

PARAMARIBO, 9 nov – Het grootste meerdaagse autosport evenement in Suriname, de Isuzu Savanne Rally 2018, is geëindigd als groot succes. “Niet alleen de deelnemers zijn enthousiast, ook de vrijwilligers die ons altijd weer ondersteunen met het vele werk hebben we een leuke tijd kunnen bieden” zegt hoofduitzetter AW Brakke. De toeschouwers van het drukbezochte startevenement te Lelydorp hebben een honderdtwintigtal deelnemers de nacht in zien vertrekken.

Het eerste traject was zeker geen rustig warmdraaien voor de echte savanne’s. De teams moesten direct geconcentreerd en op tijd de strijd aan richting de middernachtelijke pauze bij onze internationale luchthaven. De mooie savanne’s rondom de luchthaven waren het toneel van de verdere nacht. Via een kaartconstructie te Berlijn is de rally-karavaan richting de militaire OP-savanne vertrokken. In het ochtendgloren werden de savanne’s rondom Matta aangedaan. Voormalig savannerally winnaar Diego Chin A Sen was gelukzalig met het tijdstip waarop deze prachtige locatie werd aangedaan. “Een lichte mist samen met de allereerste zonnestralen deden me beseffen hoe onvoorstelbaar mooi de omgeving daar is”. De Matta-kreek zorgde ook voor spectaculaire beelden voor de televisiekijkers thuis als de equipes hun auto’s door diepe wateren zonder tijdverlies moeten brengen.

Een inspannende en slapeloze eerste en tweede dag werd afgesloten op de overnachtingsplek Saraban nabij Bigi Poika. Zondagochtend vroeg om 6.30 is de start voor de derde en laatste dag. Koffie is er voor de deelnemers pas nadat ze eerst met goed gevolg naar de geheime ontbijt plek weten te navigeren. In de ongerepte natuur genieten van een stevig “savanne-ei” alvorens de avontuurlijke bosritten de rijders langzaam aan weer richting Hannover brengen.

“Een fantastisch geslaagd autosport event” zegt Maurice Brahim van Fernandes Auohandel. “Isuzu heeft als hoofdsponsor de Sark en de uitzetters het gehele jaar ondersteund. Het is dan extra fijn als niet alleen de deelnemers maar ook de toeschouwers en alle vrijwilligers zich lovend uitlaten over de kwaliteit van de gehele rally”. De voorzitter van de Surinaamse Auto Rally Klub, Helmut Haukes sluit zich daar instemmend bij aan. De uitslagen:

Hoofdklasse:

(1) Ramon Abrahams/Ryan Abrahams (Kersten Motors)

(2) Dave Boëtius/Jane Harkissoen (Isuzu)

(3) Ildemar Fakkel/Oliver Smith (Ford SEMC motors)

A-klasse:

(1) Marvin Dipoikromo/Regillio Charles (Total)

(2)Ryan Benimadho/Jitan Jeetendra (Beni’s Christmas Palace)

(3)Praveen Ramsamoedj/Amrish Premchand (Ktrack Heavy Equipment & Rental)

B-Klasse:

(1) Sumeet Banwarie/Jurian Amatsahip (Kersten Motors)

(2) Dean Gummels/Nicole van Petten

(3)Akhsaykumar Bhoendie/Raisha Klein (Isuzu)