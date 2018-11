Amerikaan (69) en Guyanees (73) overleden bij verkeersongeval in Suriname

PARAMARIBO, 9 nov – De twee mensen die vandaag om het leven zijn gekomen bij een verkeersongeval in het district Saramacca, komen uit het buitenland. Het betreft twee seniore burgers namelijk de 73-jarige Guyanese heer en apostel Patrick Toelsi en de mede inzittende de heer pastoor Frank Manning oud 69 jaar met de Amerikaanse nationaliteit. Ze waren beiden verbonden aan de kerk en onderweg naar Paramaribo.

Dat heeft de politie in Suriname vandaag bekend gemaakt. Deze mannen zaten in een personenauto met Guyanese kentekenplaten, die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend gemaakt.

Het onderzoek is nog in volle gang. Dit is één van de slachtoffers: