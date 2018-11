Suriname participeert in regionale training ACTO ter bevordering duurzaam bosbeheer

PARAMARIBO, 9 nov – Vanuit Suriname hebben personen van SBB, CELOS, NIMOS, VIDS en KAMPOS in de periode september tot en met begin november 2018 deelgenomen aan de training ”International Course on Conservation of Biodiversity through Ecologically Responsible Forest Management in the Productive Forest of the Amazon” in Brazilië, Peru en Guyana. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is de focal point voor de uitvoering van het project in Suriname en is verantwoordelijk voor de coördinatie van deelname van de Surinaamse delegatie aan de training.

Deze training is onderdeel van het regionaal project van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), waarbij de capaciteitsversterking van ACTO-lidstaten in ecologisch verantwoord bosbeheer en behoud van biodiversiteit in beheerde bossen van de Amazone centraal staat. Het doel van deze theoretische en praktische training is om de kennis van de deelnemers te vergroten ten aanzien van de duurzame benutting en bescherming van biodiversiteit in o.a. de voor duurzame productie bestemde bossen in de Amazone.

Daarnaast krijgen de deelnemers meer inzicht in hoe internationale biodiversiteit gerelateerde verdragen, regionale en nationale richtlijnen, duurzame criteria en indicatoren toegepast kunnen worden in de praktijk. Verder was de training zeer belangrijk voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers afkomstig uit de verschillende acht Amazone landen met hun specifieke omstandigheden en om de Zuid – Zuid samenwerking te versterken. De deelnemers zullen de opgedane kennis delen met hun organisatie en dit zeker meenemen in hun werk voor duurzaam bosbeheer in Suriname.