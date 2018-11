Meer werk voor parlementen Suriname en andere landen door klimaatverandering

PARAMARIBO, 7 nov – Suriname en de rest van het Caribisch gebied hebben dringend steun nodig tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit zegt parlemenstvoorzitter Jennifer Simons. De natuurrampen stapelen zich op met voor deze landen vernietigende gevolgen. Het zijn ook nog landen die geheel of gedeeltelijk dreigen te verdwijnen. Parlementen kunnen in de oplossing een rol vervullen.

Maar eerst zullen wat stappen gezet moeten worden. “Parlementen moeten goed geïnformeerd zijn over de gevolgen, effecten en oplossingsmoddelen rond klimaatverandering”, zei Simons tijdens het regionale seminar van parlementen over klimaatverandering en beperking van rampenrisico’s. Onder meer is goede wetgeving nodig. Daarmee moet richting gegeven worden aan aanpassingen om de gevolgen op te vangen.

Ook moeten mogelijkheden worden gezocht om de risico’s te verminderen op het ontstaan van rampen. De parlementen in de regio moeten ook helpen zorgen voor een andere houding in de wereld. China, de Verenigde Staten van Amerika en de EU zijn de grootste vervuilers, maar weigeren zich aan te passen. Alleen als deze drie meedoen, zal echt verandering komen. Volgens Simons ligt de grote uitdaging in het bewegen van de drie.