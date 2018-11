Win kaarten voor uitverkochte première nieuwe show Jörgen Raymann

ALMERE, 7 nov – Op zaterdag 10 november vindt in Kunstlinie Almere Flevoland de première plaats van de cabaretvoorstelling ‘Schudden aan die Boom’ van Jörgen Raymann. In zijn nieuwste voorstelling probeert Raymann, met scherpe en hilarische observaties, de puzzel van zijn verleden te leggen. Waterkant.Net mag 2×2 kaarten weggeven voor deze uitverkochte première. Lees onderaan dit bericht hoe je deze kaarten kunt winnen!

Raymann, geboren in Nederland en opgegroeid in Suriname, heeft voorouders uit 4 werelddelen: een tot slaaf gemaakte Afrikaanse prinses. Een Joodse schrijver en slavenhandelaar. Een Duitse meubelmaker. Een Nederlandse huisvrouw. Een Hindoestaanse arbeidsimmigrant. Een Indiaanse medicijnman. Hij schudt aan zijn familieboom om te zien of hij voldoet aan de vooroordelen en eigenschappen die zijn voorouders worden toegedicht.

Zouden zij trots op hem zijn of hem juist verafschuwen? Zouden ze zijn humor waarderen? Zouden ze elkaars humor begrijpen en accepteren?

Jörgen Raymann tourt met deze voorstelling door heel Nederland. De speellijst is hier te zien. Op vrijdag 9 november is er een voorpremière in De Goudse Schouwburg te Gouda. En op zaterdag 10 november is de officiële première om 20.30u in Kunstlinie Almere Flevoland. Waterkant.Net mag 2×2 kaarten weggeven voor deze uitverkochte première. Stuur vóór vrijdag 9 november 12.00u een mail naar webmaster@waterkant.net waarin je aangeeft waarom JIJ deze kaarten zou moeten winnen. De leukste inzendingen maken kans dus wees creatief!