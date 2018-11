Politie ontdekt cocaïnewasserij na brand in autowasserij Den Haag

DEN HAAG, 4 nov – De Haagse politie heeft zondagochtend een cocaïnewasserij ontdekt na een brand in een autowasserij aan de Uitenhagestraat in Den Haag. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Volgens foto’s van de krant gaat het om ‘Stanga’s’ autowasserij.

De voormalig eigenaar van dat bedrijf laat echter aan Omroep West weten maanden geleden het pand al te hebben verlaten. Er zit nu een ander bedrijf in, maar de oude borden stonden nog op gevel. Degene die de leiding over het nieuw bedrijf zou hebben, is onbereikbaar, aldus Omroep West.

Op Facebook zegt de man over het bericht: “Was al een jaar geleden klaar met auto’s wassen…. De nieuwe huurder ging kennelijk andere dingen wassen … ja.. ja … de borden moesten er al eerder af … maar gratis reclame is altijd meegenomen … met kiespijn.”

In een zogenoemde cocaïnewasserij wordt cocaïnepasta bewerkt met brandbare chemicaliën zoals benzine, alcohol en aceton. Na de bewerking blijft cocaïne in poedervorm over die dan verkocht kan worden. Het pand is sinds de ontdekking beveiligd door zwaarbewapende agenten in kogelwerende vesten.