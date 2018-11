Rishika Poeran nieuwe Miss India Worldwide Suriname

PARAMARIBO, 4 nov – Rishika Poeran (24) is gisteravond in Paramaribo verkozen tot de nieuwe Miss India Worldwide Suriname. Ze gaat Suriname in december vertegenwoordigen bij de Miss India Worldwide Pageant die in de VS wordt gehouden. Rishika studeert communicatie management en werkt als frontdesk sales representative.

De Miss India Worldwide Suriname verkiezing werd, na afwezigheid van zes jaar, zaterdag 3 november weer gehouden. De organistor de Stichting Beauties of Suriname Pageant wil met deze verkiezing een platform creëren voor jonge dames van Hindoestaanse afkomst om hun culturele waarden te demonstreren en als voorbeeld te dienen.

Rishika wil zich richten op kinderen die kampen met sociaal maatschappelijke problemen en deze begeleiden.