Politie Suriname zoekt scooterbestuurder na zware mishandeling 61-jarige man

PARAMARIBO, 3 nov – De politie in Suriname is op zoek naar de bestuurder van een scooter, die een 61-jarige man zondag met een kapotte straattegel slagen op diens hoofd toebracht. De man raakte hierbij zwaar gewond en is in kritieke toestand opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis. De scooterbestuurder verliet de plek voor aankomst van de politie.

Uit onderzoek van de politie bleek dat Mitrasing de bestuurder was van een pick- up en dat hij een woordenwisseling kreeg met de bestuurder van een scooter. Deze woordenwisseling mondde uit in een gevecht waarbij de 61-jarige een houwer trok, maar daarna zelf zwaar gewond raakte. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Beelden van het voorval stonden vanmorgen al in dit bericht en zijn hieronder te zien: